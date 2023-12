Wie stabil ist LMK AB wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er analysiert die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers im Verhältnis zueinander. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cheffelo-Aktie beträgt aktuell 43, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und liegt bei 46,21, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse ein "Neutral"-Rating für Cheffelo.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung neutral ist, aber in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen zu Cheffelo diskutiert wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für Cheffelo, basierend auf einem Durchschnitt von 11,44 SEK für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 14,15 SEK, was einem Unterschied von +23,69 Prozent entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt (13,54 SEK) weist ebenfalls auf eine positive Entwicklung hin, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Cheffelo in den letzten Wochen. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt. Daher erhält Cheffelo in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für Cheffelo eine Gesamtbewertung von "Neutral".