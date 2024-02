Wie stabil ist Knaus Tabbert wirklich?

Die technische Analyse der Knaus Tabbert-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 41,1 EUR einen Abstand von -16,94 Prozent zum GD200 (49,48 EUR) aufweist. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 42,35 EUR. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand -2,95 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Knaus Tabbert-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Signal für die Knaus Tabbert-Aktie. Der RSI7 beträgt 66,67, während der RSI25 bei 60,74 liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Einstufung, basierend auf dem Relative Strength-Index.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf die Knaus Tabbert-Aktie überwiegend positiv. In den letzten Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" eingestuft.

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich ein positives Bild über einen längeren Zeitraum. Die Aktie verzeichnet eine durchschnittliche Aktivität und eine positive Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Knaus Tabbert-Aktie führt.