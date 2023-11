Ist es endlich vollbracht, Zhejiang Zhongcheng Packing Materials?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die technische Analyse der Zhejiang Zhongcheng Packing Material zeigt einen gleitenden Durchschnittskurs von 5,12 CNH, während der aktuelle Aktienkurs bei 4,83 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -5,66 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 4,74 CNH, was einen Abstand von +1,9 Prozent bedeutet und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen war die Stimmung bezüglich Zhejiang Zhongcheng Packing Material überwiegend negativ, mit drei Tagen im roten Bereich und überwiegend neutralen Diskussionen an einem Tag. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Zhejiang Zhongcheng Packing Material-Aktie mit -7,04 Prozent mehr als 2 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche mit einer mittleren Rendite von -5,52 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt die Aktie mit 1,52 Prozent darunter. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Zhejiang Zhongcheng Packing Material mit einer Dividendenrendite von 0,63 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Chemikalien" (1,89 %) eine niedrigere Ausschüttung auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da die Differenz 1,26 Prozentpunkte beträgt.