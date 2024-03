Wie stabil ist KeyCorp wirklich?

Die Diskussionen über Keycorp auf den sozialen Medien deuten auf eine negative Stimmung und Einschätzungen hin, wie unsere Redaktion feststellt. In den letzten Wochen haben sich insgesamt negative Meinungen und Kommentare gehäuft, und es wurden hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Auch sieben Handelssignale weisen auf eine negative Entwicklung hin. Dennoch ergibt sich ein Gesamtbild von 7 positiven und 0 negativen Signalen, was zu einer positiven Einstufung der Aktie führt. Die Redaktion betrachtet die Anlegerstimmung als neutral angemessen bewertet.

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche hat Keycorp in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,1 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -19,3 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite von Keycorp 27,68 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Analysten haben die Aktie von Keycorp in den letzten 12 Monaten mit 6 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen positiven Einstufung führt. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt das Kursziel für die Aktie im Mittel bei 14,63 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -4,79 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Analysten für die Aktie.

Bei einer Dividendenrendite von 5,77 % liegt der Ertrag für Anleger in die Aktie von Keycorp 132,88 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.