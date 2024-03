Wie stabil ist Keweenaw Land Association wirklich?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Keweenaw Land Association Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In technischer Hinsicht wird die Keweenaw Land Association derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 22,13 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 22,5 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +1,67 Prozent, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 22,19 USD, was einer Abweichung von +1,4 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet die Keweenaw Land Association derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Papier & Forstprodukte. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Keweenaw Land Association bei 11,94, während der Branchendurchschnitt bei 80,27 liegt. Dies zeigt, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.