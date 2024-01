Wie stabil ist Kering wirklich?

Die Kering-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 483,09 EUR erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 399 EUR, was einem Unterschied von -17,41 Prozent entspricht. Das führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 401,25 EUR wurde analysiert, und der letzte Schlusskurs lag nahe diesem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in Bezug auf Kering in den letzten Tagen neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Kering daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt insgesamt zu einer "Gut" Bewertung für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche erzielte die Kering-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +20,28 Prozent. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance von Kering 20,28 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird Kering als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft. Das aktuelle KGV liegt bei 24, während vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen.

Insgesamt erhält die Kering-Aktie gemäß der technischen und fundamentalen Analyse eine "Neutral"-Einschätzung.

