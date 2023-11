Wie stabil ist Keppel DC wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Keppel DC REIT-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 58, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Beim Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (44,16) zeigt sich ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie ermöglichen. In den vergangenen vier Wochen wurden bei der Keppel DC REIT keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, wodurch das Gesamtrating ebenfalls "Neutral" ist.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Keppel DC REIT veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Keppel DC REIT bei 2,06 SGD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,87 SGD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -9,22 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 1,92 SGD, was zu einem Abstand von -2,6 Prozent führt und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die Keppel DC REIT somit ein Gesamtrating von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.