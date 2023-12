Wie stabil ist Keck Seng Investments wirklich?

In den sozialen Medien lassen sich präzise Rückschlüsse über das Stimmungsbild einer Aktie ziehen. Bei Keck Seng Investments Hong Kong gab es in den letzten vier Wochen jedoch keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Keck Seng Investments Hong Kong bei -12,24 Prozent, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -3,38 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Keck Seng Investments Hong Kong mit 8,86 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Keck Seng Investments Hong Kong mit einem Wert von 0,78 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint und sie daher auf fundamentaler Basis als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Keck Seng Investments Hong Kong mit 2,93 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 6,32 Prozent. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.