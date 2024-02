Wie stabil ist Kam Hing wirklich?

Der Aktienkurs von Kam Hing zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -16,13 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten 4,73 Prozent, wobei Kam Hing mit 20,85 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Einschätzung des Aktienkurses hängt nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Kam Hing analysiert und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um Kam Hing diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Kam Hing wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine durchschnittliche Aktivität im Netz, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt wird Kam Hing in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kam Hing bei 7, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (KGV von 30,44) unter dem Durchschnitt (ca. 76 Prozent) liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Kam Hing damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.