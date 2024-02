Wie stabil ist Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials wirklich?

Das Unternehmen Jiangsu Baichuan High-tech New Materials weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 174 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als ähnlich betrachtet wird. Somit erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf dieser Grundlage.

In den sozialen Medien wurde das Unternehmen in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern überwiegend neutral bewertet. Dies spiegelt sich in den neutralen Themen wider, die in den Diskussionen über den Wert angesprochen wurden. Basierend auf dieser Anleger-Stimmung wird die Aktie ebenfalls neutral eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Jiangsu Baichuan High-tech New Materials-Aktie in den letzten 200 Handelstagen um -35,6 Prozent vom gleitenden Durchschnitt abweicht, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit -28,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren schlechten Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein schlechtes Rating für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Jiangsu Baichuan High-tech New Materials derzeit mit 1,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,11 Prozent. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Unternehmen aufgrund verschiedener Faktoren wie dem KGV, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und der Dividendenrendite insgesamt eher schlecht bewertet wird.