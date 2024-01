Wie stabil ist Isoteam wirklich?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Isoteam. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "neutral" im Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Isoteam mit einer Rendite von -37,07 Prozent mehr als 31 Prozent darunter. In der "Bauwesen"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -5,2 Prozent, wobei Isoteam mit 31,87 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -28,33 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Isoteam-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,06 SGD mit dem aktuellen Kurs (0,043 SGD) vergleicht. Daher bekommt die Aktie aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,04 SGD, liegt der letzte Schlusskurs darüber (+7,5 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Stark positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit einer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung in Bezug auf Isoteam hat sich jedoch in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung bekommt. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Isoteam gemessen. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.