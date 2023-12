Wie stabil ist Invictus Energy wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Invictus Energy betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 91,67 Punkten, was bedeutet, dass Invictus Energy derzeit überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Invictus Energy weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiterer Indikator für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei Invictus Energy zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei an einem Tag die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse der Invictus Energy-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 0,15 AUD verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,155 AUD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +3,33 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 0,18 AUD ergibt sich eine Differenz von -13,89 Prozent, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Beurteilung für die Invictus Energy-Aktie.