Wie stabil ist Intertrade wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezieht. Der RSI der Intertrade liegt bei 61,96 und wird daher als "Neutral" eingestuft, da die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 45, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität bei Intertrade gemessen, was zu einer langfristigen Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Intertrade-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 411,89 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 437 JPY deutlich darüber liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Die Diskussionen rund um Intertrade auf Plattformen der sozialen Medien zeigen weder positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Intertrade bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.