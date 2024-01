Wie stabil ist Immunotech Biopharm Ltd wirklich?

Die technische Analyse der Immunotech Biopharm-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,15 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,2 HKD weicht davon um +1,2 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,02 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,48 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Immunotech Biopharm-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positiven noch negativen Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Immunotech Biopharm ebenfalls als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 Wert liegt bei 53,29 und der RSI25 Wert bei 45,33, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Immunotech Biopharm festgestellt werden. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.