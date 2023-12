Wie stabil ist Immunic wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Immunic":

Die Analysteneinschätzung für Immunic sieht insgesamt positiv aus, da in den letzten 12 Monaten 1 Kaufempfehlung, 0 neutrale Empfehlungen und keine negativen Bewertungen vorliegen. Auch das Kursziel der Analysten für Immunic ist vielversprechend, mit einem Durchschnitt von 7 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 418,52 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der Immunic-Aktie über die letzten 200 Handelstage einen Wert von 1,62 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,35 USD lag, was einer negativen Abweichung von 16,67 Prozent entspricht und die Aktie daher als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der Schlusskurs über diesem Wert, was zu einer positiven Bewertung und einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Immunic-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Immunic-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 31, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein ähnliches Bild und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Immunic eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Biotechnologie" im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 2 Prozent aufweist, wird die Aktie als unrentabel eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.