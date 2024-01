Wie stabil ist Hubei Zhenhua Chemical wirklich?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgünstigkeit einer Aktie. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien tendenziell ein höheres KGV aufweisen. Hubei Zhenhua Chemical hat derzeit ein KGV von 13,38, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie basierend auf fundamentalen Kriterien als "Neutral" eingestuft.

Die Kommunikation im Netz kann auch ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie sein. In Bezug auf Hubei Zhenhua Chemical zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In den letzten 12 Monaten hat Hubei Zhenhua Chemical eine Performance von -19,22 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der "Chemikalien"-Branche eine Underperformance von -12,19 Prozent darstellt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hubei Zhenhua Chemical-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -8,05 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.