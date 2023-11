Wie stabil ist Hilton Grand Vacations wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Der Aktienkurs von Hilton Grand Vacations hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,92 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt um -3,25 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Hilton Grand Vacations im Branchenvergleich um +2,33 Prozent outperformt hat. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" hatte eine mittlere Rendite von 3,75 Prozent im letzten Jahr, wobei Hilton Grand Vacations um 4,66 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Hilton Grand Vacations insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist, bestehend aus 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es gab keine Analystenupdates zu Hilton Grand Vacations im letzten Monat. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 65 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 87,05 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hilton Grand Vacations liegt bei 8,95, was 83 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (52,32). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Hilton Grand Vacations-Aktie von 34,75 USD mit -18,9 Prozent Entfernung vom GD200 (42,85 USD) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 36,93 USD, was einen Abstand von -5,9 Prozent bedeutet und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt.

Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Hilton Grand Vacations als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.