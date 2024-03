Wie stabil ist HighPeak Energy wirklich?

Die Highpeak Energy-Aktie wird von Analysten derzeit als "Schlecht" bewertet. Dieses Rating basiert auf 0 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 6 USD, was einem Abwärtspotenzial von -60,94 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung, obwohl sie zum letzten Schlusskurs von 15,36 USD eine "Neutral"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Highpeak Energy festgestellt werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht reduziert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 60,4 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis beträgt 42,73, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie auch auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält Highpeak Energy eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Highpeak Energy-Aktie mit 15,36 USD nun +4,85 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +3,57 Prozent, was auch zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.