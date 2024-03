Wie stabil ist Hennes, Mauritz wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz AB":

Der Relative Stärke Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an. Für H & M Hennes & Mauritz liegt der RSI bei 20,13, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 36, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich H & M Hennes & Mauritz ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen dominierten jedoch hauptsächlich negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der H & M Hennes & Mauritz-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 161,23 SEK liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 152,14 SEK deutlich darunter liegt, wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderer Wert, und die Aktie erhält eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird H & M Hennes & Mauritz daher mit einem "Gut"-Rating versehen.