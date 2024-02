Wie stabil ist Henkel wirklich?

Die Henkel &-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,54 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Henkel &-Aktie bei 71,58 EUR, was -1,19 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Die Distanz zum GD200 der letzten 200 Tage beträgt -0,01 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Henkel &-Aktie liegt bei 73,56 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 beträgt 55, was zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Henkel & wurde in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen als positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf gutem Niveau ist. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Messung der Anleger-Stimmung ergab 9 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Daher wird eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie ausgesprochen.