Wie stabil ist Hengkang Medical wirklich?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von New Journey Health liegt bei 71,92, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. In den sozialen Medien wurde das Unternehmen in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer guten Anlegerstimmung führt.

Die Dividendenrendite von New Journey Health liegt derzeit unter dem Branchendurchschnitt. Mit einem Wert von 0 Prozent erhält die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine schlechte Bewertung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) erhält New Journey Health auf 7- und 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung, da der RSI anzeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die New Journey Health-Aktie aufgrund der oben genannten Kriterien eine neutrale Bewertung.