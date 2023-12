Wie stabil ist Hangzhou Weiguang Electronic wirklich?

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus den sozialen Netzwerken hervorgeht. An insgesamt acht Tagen wurde eine positive Stimmung verzeichnet, während negative Diskussionen nicht registriert werden konnten. An fünf Tagen blieben die Anleger größtenteils neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Gespräche der Anleger verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Hangzhou Weiguang Electronic. Infolgedessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und kommt zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividende weist Hangzhou Weiguang Electronic im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrische Ausrüstung eine Dividendenrendite von 2,36 % auf, was 0,87 Prozentpunkte über dem Durchschnitt von 1,49 % liegt. Aufgrund dieses nur leicht höheren möglichen Mehrgewinns wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Betrachtet man den Aktienkurs im Branchenvergleich, so hat die Aktie von Hangzhou Weiguang Electronic im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,89 % erzielt. Dies bedeutet, dass sie im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") um 17,45 % unter dem Durchschnitt liegt (-0,43 %). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -0,75 %. Hangzhou Weiguang Electronic liegt aktuell 17,13 % unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hangzhou Weiguang Electronic 17. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 0. Somit ist Hangzhou Weiguang Electronic aus fundamentalen Gesichtspunkten weder über- noch unterbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in dieser Kategorie.

