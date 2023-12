Wie stabil ist H Lundbeck A/s Adr wirklich?

Die H Lundbeck A-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 31,29 DKK verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 29,18 DKK, was einem Unterschied von -6,74 Prozent entspricht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 31,03 DKK zeigt einen Abwärtstrend, da der letzte Schlusskurs um 5,96 Prozent darunter liegt.

In Bezug auf die Dividende bietet die H Lundbeck A-Aktie eine Rendite von 1,88 %, was einen Mehrertrag von 0,31 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt von Arzneimitteln bedeutet. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In den sozialen Medien wurde die H Lundbeck A-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative charttechnische Bewertung, eine neutrale Dividendenpolitik und eine positive Anleger-Stimmung für die H Lundbeck A-Aktie.

Sollten H Lundbeck A/s Adr Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich H Lundbeck A/s Adr jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen H Lundbeck A/s Adr-Analyse.

H Lundbeck A/s Adr: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...