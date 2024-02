Wie stabil ist Grupo Bimbob De Cv Adr wirklich?

Die Aktie von Grupo Bimbo Sab De Cv wird aufgrund des niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 12,88 liegt sie insgesamt 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel", der 23,61 beträgt. In Anbetracht dieser Zahlen erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität im Internet eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Grupo Bimbo Sab De Cv zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Grupo Bimbo Sab De Cv-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 85,9 MXN liegt. Der letzte Schlusskurs von 79,09 MXN weicht somit um -7,93 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (83,46 MXN) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-5,24 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Grupo Bimbo Sab De Cv-Aktie somit aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie sowohl auf 7-Tage-Basis als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 54,04 Punkten, während der RSI25 bei 60,44 liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Grupo Bimbo Sab De Cv-Aktie gemäß dieser Analyse eine "Neutral"-Bewertung.