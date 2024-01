Wie stabil ist GreenX Metals wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Greenex Metals liegt bei 53,33, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 47,22 und bestätigt ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator, um die Stimmung in Bezug auf eine Aktie zu bewerten. In den sozialen Medien wurde zuletzt über die Aktie von Greenex Metals diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Insgesamt wird daher eine neutrale Bewertung für das Anleger-Sentiment abgegeben.

Auch über einen längeren Zeitraum betrachtet, zeigt sich bei Greenex Metals eine durchschnittliche Diskussionsaktivität und eine kaum veränderte Stimmung. Daher wird auch hier eine neutrale Bewertung abgegeben.

In der technischen Analyse wird der Schlusskurs der Greenex Metals-Aktie im Vergleich zu den Durchschnittswerten betrachtet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen nur geringfügige Abweichungen auf, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Greenex Metals in verschiedenen Bereichen eine neutrale Bewertung, sowohl in Bezug auf den RSI, das Anleger-Sentiment, die Diskussionsintensität als auch in der technischen Analyse.