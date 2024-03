Wie stabil ist Gratifii wirklich?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Gratifii in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was dazu führt, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion erhält. Allerdings wurde über Gratifii mehr als gewöhnlich diskutiert, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Gratifii derzeit bei 0,01 AUD liegt, während die Aktie selbst bei 0,006 AUD notiert. Dies führt zu einer Distanz von -40 Prozent zum GD200 und somit zu einer Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 0,01 AUD, was ebenfalls zu einem Abstand von -40 Prozent führt und somit zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Gratifii wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt und insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Gratifii-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 62,5 liegt und somit auch zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.