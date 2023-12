Wie stabil ist Goldpac wirklich?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Goldpac derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,5 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1,5 HKD) um 0 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,41 HKD, was einer Abweichung von +6,38 Prozent entspricht. Dies führt dazu, dass die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" eingestuft wird, und insgesamt erhält sie das Rating "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist die Goldpac eine Dividendenrendite von 8,7 Prozent auf, was 3,22 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Computer & Peripheriegeräte" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich als lukratives Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich der fundamentalen Kennzahlen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Goldpac mit einem Wert von 7,13 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Abstand beträgt aktuell 87 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Computer & Peripheriegeräte" von 53. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Goldpac-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (33) als auch der RSI auf 25-Tage Basis (40,98) führen zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Goldpac.

