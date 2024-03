Wie stabil ist Glory Flame wirklich?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität gab es auch keine bedeutende Veränderung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Glory Flame-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen in der Bauwesen-Branche zeigt sich, dass die Performance von Glory Flame in den letzten 12 Monaten um -8,33 Prozent lag. Dies bedeutet eine Underperformance von -0,12 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Glory Flame um 1,59 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie ein weiteres "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Glory Flame beträgt derzeit 0 Prozent, was 6,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Glory Flame liegt bei 60 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 liegt bei 40 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Glory Flame-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.