Wie stabil ist Gilead Sciences wirklich?

Derzeit liegen für Gilead Sciences gemischte Einschätzungen von Analysten vor. Aus den letzten zwölf Monaten gibt es 1 positive, 4 neutrale und 1 negative Bewertung, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 82,2 USD, was ein Potenzial von 8,24 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 75,94 USD bedeutet. Daher wird die Aktie insgesamt mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird ein Blick auf die Trendfolgeindikatoren geworfen, die anzeigen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnittskurs der Gilead Sciences-Aktie liegt bei 77,32 USD, was nur eine Abweichung von -1,78 Prozent vom letzten Schlusskurs darstellt. Der 50-Tage-Durchschnittskurs liegt bei 77,61 USD, was einer Abweichung von -2,15 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auf Basis der technischen Analyse insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur Gesundheitspflegebranche hat die Aktie von Gilead Sciences im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,88 Prozent erzielt, was 1,88 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Bereich der Biotechnologie liegt die jährliche Rendite der Aktie bei -3,49 Prozent, wobei die Gilead Sciences-Aktie aktuell 1,62 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Gilead Sciences als neutral eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 12,27, was eine "Gut"-Empfehlung impliziert, während der RSI25 für 25 Tage bei 54,97 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.