Wie stabil ist Gildan Activewear wirklich?

Die kanadische Bekleidungsfirma Gildan Activewear hat eine Dividendenrendite von 2,35%, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,36% liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Die langfristige Meinung der Analysten zu der Gildan Activewear-Aktie ist insgesamt positiv, mit 4 guten Bewertungen und kein schlechten oder neutralen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 45,75 CAD, was einer erwarteten Performance von -1,89% entspricht. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25 als unterbewertet angesehen wird. In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Gildan Activewear um mehr als 10% über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion in den Kategorien Dividende, Analysteneinschätzung, Fundamentaldaten und Branchenvergleich positiv bewertet.

