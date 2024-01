Wie stabil ist General Motors wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "General Motors":

Die General Motors-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt einen Schlusskurs von 33,8 USD erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 36,31 USD, was einem Unterschied von +7,43 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über den jeweiligen letzten Schlusskursen, was zu weiteren "Gut"-Bewertungen führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der General Motors-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 34,66 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für General Motors.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die General Motors-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,28 Prozent erzielt, was 9,06 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automobile" beträgt -2,21 Prozent, und General Motors liegt aktuell 3,49 Prozent darüber. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Dividende von General Motors beträgt 1 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3830,24 % als niedrig einzustufen ist, da die Differenz 3829,24 Prozentpunkte beträgt. Dadurch ergibt sich aktuell die Einstufung als "Schlecht".