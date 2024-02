Wie stabil ist Garo AB wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "GARO":

Die technische Analyse von Garo zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 47,82 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 26,82 SEK liegt, was einer Abweichung von -43,91 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 36,77 SEK, während der letzte Schlusskurs eine Abweichung von -27,06 Prozent aufweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Garo. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben. Die Häufigkeit der Beiträge zu Garo war im normalen Bereich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist neutral, da die Kommentare und Befunde in den letzten Tagen überwiegend neutral waren. Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung mit einem Wert von 68,36. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt jedoch bei 82,74, was auf eine "Schlecht"-Einschätzung hindeutet.

Zusammenfassend wird Garo auf Basis trendfolgender Indikatoren und der Stimmung der Anleger mit einem "Neutral"-Rating versehen, während der RSI auf eine "Schlecht"-Einschätzung hindeutet.