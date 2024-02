Wie stabil ist GameStop wirklich?

Die Analystenmeinungen zu Gamestop fallen insgesamt negativ aus, da 0 Kaufempfehlungen, 0 neutrale Empfehlungen und 1 Verkaufsempfehlung vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 6,2 USD, was einem erwarteten Kursrückgang von -56,09 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 14,12 USD entspricht. Die Gesamtbewertung der Analystenuntersuchung fällt daher neutral aus.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Gamestop eine Performance von -23,92 Prozent, während andere Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt nur um -9,77 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -14,15 Prozent für Gamestop in diesem Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von -9,16 Prozent erzielte, lag die Performance von Gamestop um 14,76 Prozent niedriger. Diese Unterperformance führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer guten Gesamtbewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internetkommunikation deutet darauf hin, dass die Stimmung für Gamestop in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie wird daher insgesamt neutral bewertet, da auch keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt wurde.