FLSmidth Aktie: Das macht sprachlos!

Die Flsmidth & A- Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 1,12 Prozent, was 3,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Um festzustellen, ob die Flsmidth & A- Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Bei einem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage von 38,25 Punkten und einem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis von 41,46 Punkten wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien ergab, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gestimmt waren. Es gab an acht Tagen hauptsächlich positive Diskussionen und an vier Tagen eine neutrale Einstellung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, weshalb die Anlegerstimmung insgesamt als "Gut" bewertet wird.

In technischer Hinsicht beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Flsmidth & A- Aktie 297,54 DKK, während der aktuelle Kurs bei 289 DKK liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 278,82 DKK, was einem Abstand von +3,65 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die technische Analyse daher mit "Neutral" bewertet.