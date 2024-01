Wie stabil ist Fushiki Kairiku Unso wirklich?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Fushiki Kairiku Unso als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Fushiki Kairiku Unso-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 18,47, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 38,74, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für die Fushiki Kairiku Unso-Aktie, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1588,18 JPY mit dem aktuellen Kurs (1551 JPY) vergleicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat lässt darauf schließen, dass die Fushiki Kairiku Unso-Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Fushiki Kairiku Unso von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.