Wie stabil ist Fundamenta Real Estate wirklich?

Die Fundamenta Real Estate liegt mit einem Kurs von 16,7 CHF derzeit 0 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf der Basis der letzten 200 Tage wird die Einstufung jedoch auch als "Neutral" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei +1,09 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Neutral" für beide Zeiträume eingeschätzt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ein weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität der Aktie von Fundamenta Real Estate eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die Fundamenta Real Estate daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für die Fundamenta Real Estate liegt derzeit bei 41,67, was weder überkauft noch überverkauft bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 53, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen zeigt, dass diese neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Somit wird die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.