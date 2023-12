Wie stabil ist Fujian Cement wirklich?

Der Aktienkurs von Fujian Cement verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,45 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche im Durchschnitt um -8,32 Prozent, was bedeutet, dass Fujian Cement eine Outperformance von +0,87 Prozent erzielte. Der "Materialien"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -8,32 Prozent im letzten Jahr, und Fujian Cement lag um 0,87 Prozent über diesem Durchschnitt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Fujian Cement in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen angesprochen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fujian Cement-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen 5,33 CNH beträgt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 5,41 CNH auf ähnlichem Niveau (Unterschied +1,5 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 5,28 CNH nahe dem letzten Schlusskurs (+2,46 Prozent), wodurch die Fujian Cement-Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für Fujian Cement liegt bei 47,14 und der RSI25 bei 46,67, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für den Aktienkurs von Fujian Cement basierend auf dem Branchenvergleich, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.