Wie stabil ist Fragbite AB wirklich?

Die Fragbite-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 2,36 SEK, während der Aktienkurs bei 1,738 SEK liegt, was einer Abweichung von -26,36 Prozent entspricht. Für den gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein Wert von 1,69 SEK, was einer Abweichung von +2,84 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Stimmung rund um die Fragbite-Aktie. Sowohl positive als auch negative Ausschläge sind nicht erkennbar, und es wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Fragbite-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigen und sich die Stimmungsänderung in einem kaum veränderten Bereich bewegt.

Insgesamt wird die Fragbite-Aktie sowohl hinsichtlich des gleitenden Durchschnittskurses, der Anlegerstimmung als auch des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" bewertet.