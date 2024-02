Wie stabil ist Fox wirklich?

Analysteneinschätzung: Fox hat in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten erhalten, was im Durchschnitt einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Fox. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 35 USD, was einem Anstieg um 10,06 Prozent vom letzten Schlusskurs (31,8 USD) entspräche. Dies würde einer "Gut"-Empfehlung gleichkommen. Insgesamt erhält die Fox-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung beurteilen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen auf positive Reaktionen zu Fox untersucht. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Fox in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der aufzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Fox-Aktie beträgt 38, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren zeigen an, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für die Fox-Aktie beträgt auf längerfristiger Basis 31,74 USD und auf kurzfristiger Basis 30,43 USD. Beide Werte liegen nahe dem Schlusskurs, weshalb Fox auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt erhält die Fox-Aktie also sowohl von Analysten als auch anhand verschiedener Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.