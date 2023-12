Wie stabil ist Fortis Srs J Cum Red First Prf wirklich?

Die technische Analyse der Fortis -Canada-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 56,12 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 54,89 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -2,19 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 55,33 CAD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -0,8 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Die Analyse von 8 verschiedenen Analystenbewertungen im letzten Jahr zeigt, dass eine Bewertung "Gut", 6 Bewertungen "Neutral" und 1 Bewertung "Schlecht" vergeben wurden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Für den letzten Monat zeigt sich eine kurzfristige Einschätzung von "Schlecht" aufgrund von 0 "Gut"-Bewertungen, 0 "Neutral"-Bewertungen und 1 "Schlecht"-Bewertung. Die durchschnittlichen Kursziele ergeben einen Anstieg um 5,21 Prozent, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Fortis -Canada-Aktie somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Fortis -Canada liegt bei 59,75, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 54,38, was für einen Zeitraum von 25 Tagen ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividende liegt Fortis -Canada mit 4,33 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,23 % für Stromversorger. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da die Differenz 0,9 Prozentpunkte beträgt.

