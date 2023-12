Wie stabil ist Forsys Metals wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Just Eat Takeaway.com":

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Forsys Metals beträgt derzeit 13,25 und liegt damit 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 66. Aus dieser Perspektive gesehen, ist die Aktie unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Forsys Metals bei 0,52 CAD, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,67 CAD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +28,85 Prozent im Vergleich zum GD200 und damit zu einer Gesamtnote "Gut". Hingegen beträgt der GD50 für die letzten 50 Tage 0,69 CAD, was zu einem Abstand von -2,9 Prozent führt und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Forsys Metals eher neutral diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen grün, jedoch konnten keine negativen Diskussionen verzeichnet werden. Insgesamt waren die Anleger an fünf Tagen überwiegend neutral eingestellt, ohne besonders positive oder negative Themen in den letzten ein, zwei Tagen. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Bei der Betrachtung der langfristigen Kommunikation im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität für die Aktie von Forsys Metals. Dies führt zu einer positiven Einschätzung in diesem Bereich. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet hingegen kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält Forsys Metals aufgrund des KGV, der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Buzz-Faktors eine Gesamtbewertung von "Gut".

