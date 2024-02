Wie stabil ist Ford Motor wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Die technische Analyse der Ford Motor zeigt, dass der aktuelle Kurs von 12,09 USD um 0,49 Prozent unter dem GD200 (12,15 USD) liegt, was aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage misst, bei 11,48 USD. Dies bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +5,31 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Ford Motor-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz, zeigt sich, dass Ford Motor auch über einen längeren Zeitraum hinweg eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet indes kaum auf Veränderungen hin, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Ford Motor in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ford Motor-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (51,05) zeigt ebenfalls, dass Ford Motor weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Ford Motor basierend auf der RSI-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung der letzten 12 Monate zeigt, dass die Ford Motor-Aktie 2 Mal die Einschätzung "Gut", 5 Mal die Einschätzung "Neutral" und 1 Mal das Rating "Schlecht" erhalten hat, was langfristig zu einer institutionellen Einschätzung von "Neutral" führt. Die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Schlecht". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 5,87 Prozent für den aktuellen Kurs von 12,09 USD, was zu einem mittleren Kursziel von 12,8 USD führt. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".