Wie stabil ist Fluicell AB wirklich?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen rund um Aktien. Die Anzahl und der Inhalt der Beiträge in den sozialen Medien können dazu führen, dass sich die Einschätzung von Aktien verändert. Im Fall von Fluicell wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, weshalb die Bewertung als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb auch das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird.

Ein weiterer Indikator, der zur Analyse herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser gibt Auskunft darüber, ob eine Aktie über- oder unterbewertet ist. Für die Fluicell-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 43, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Tage zeigt mit einem Wert von 47,35 keine Über- oder Unterbewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine "Neutral"-Bewertung für Fluicell.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Fluicell eher neutral diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Fluicell-Aktie aktuell bei 1,43 SEK verläuft, was als "Schlecht" eingestuft wird. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Gut"-Signal. Insgesamt wird daher auch auf Basis der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung für Fluicell abgegeben.