Wie stabil ist Firefly AB wirklich?

Die Firefly-Aktie wird derzeit positiv bewertet, basierend auf der technischen Analyse. Der Kurs liegt um +10,59 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und um +29,99 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" und einer langfristigen Einschätzung ebenfalls als "Gut".

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz wird die Diskussionsintensität als normal bewertet, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in den letzten Monaten kaum Veränderungen erfahren, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Firefly-Aktie aufgrund dieser Faktoren als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Firefly eine Dividendenrendite von 2,42 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektronischen Geräte und Komponenten (4,84 %) als niedriger eingestuft wird. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Firefly-Aktie liegt sowohl auf 7-Tage-Basis (39) als auch auf 25-Tage-Basis (40,68) im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Firefly-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und der Dividendenrendite.