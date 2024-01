Wie stabil ist Finlay Minerals wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "AIG":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und rechnet die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug. Der RSI der Finlay Minerals liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 33, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Finlay Minerals wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen ein positives Sentiment, während überwiegend neutral an insgesamt drei Tagen diskutiert wurde. Aktuell zeigt sich ein überwiegend positives Sentiment, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in den Diskussionen über Finlay Minerals. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Finlay Minerals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um 0 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Finlay Minerals-Aktie somit "Neutral"-Bewertungen sowohl in Bezug auf den RSI, das Anleger-Sentiment, den Buzz in den sozialen Medien, als auch bei der technischen Analyse.