Wie stabil ist Federal Home Loan MortgagePref 5.9 wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Federal Home Loan Mortgage Corp":

Die technische Analyse der Federal Home Loan Mortgage-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,52 MXN liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um +23,08 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt dieser bei 0,64 MXN, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis. Insgesamt erhält die Federal Home Loan Mortgage-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorbringt. Daher erhält die Aktie für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Federal Home Loan Mortgage-Aktie damit als "Neutral"-Wert eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger Basis (RSI25). Daher erhält die Federal Home Loan Mortgage-Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Schlecht"-Einstufung.