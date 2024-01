Wie stabil ist Far East Hotels, Entertainment wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Far East Hotels And Entertainment-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 83, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der einen Wert von 80 aufweist. Auch hier ergibt sich eine überkaufte Situation, wodurch das Wertpapier ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält Far East Hotels And Entertainment somit nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Far East Hotels And Entertainment. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Far East Hotels And Entertainment unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Fundamental betrachtet ist Far East Hotels And Entertainment im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels, Restaurants und Freizeit) aus Sicht der Redaktion unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 11,55, was einem Abstand von 64 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,69 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Betrachtet man die Anlegerstimmung, so zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Far East Hotels And Entertainment. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Far East Hotels And Entertainment daher eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt ein "Neutral"-Rating von der Redaktion für die Anlegerstimmung.