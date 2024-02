Wie stabil ist FFD wirklich?

Der Finanzdienstleister Ffd wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Handelsbanken) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 58,39, was einem Abstand von 251 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 16,63 entspricht. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index bewertet die Aktie von Ffd als neutral. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 57,26, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 58,72, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Ffd einen Wert von 3,93 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 139,02 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Ffd haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Ffd für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.