Wie stabil ist Exxon Mobil wirklich?

Exxon Mobil zahlt eine Dividendenrendite von 3,18 %, was 25,08 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 28,25 % liegt. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 107,82 USD liegt, während der Aktienkurs bei 102,32 USD liegt. Dies ergibt einen Abstand von -5,1 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 103,16 USD, was einer Differenz von -0,81 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Exxon Mobil beträgt aktuell 9, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Exxon Mobil liegt bei 46,86, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53,19 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

