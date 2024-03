Wie stabil ist Eureka Holdings wirklich?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Eureka-Aktie wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 58,82 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,33, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinausläuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass vor allem positive Meinungen zu Eureka veröffentlicht wurden. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

In den vergangenen vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz zu Eureka in den sozialen Medien, weshalb die Bewertung hierfür "Neutral" ausfällt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Eureka mit 0,52 AUD 10,64 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) und 15,56 Prozent über dem GD200. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht.